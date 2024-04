Esce per andare a scuola e scompare nel nulla, si cerca la 15enne Jensare: l’appello della mamma

La ragazza è uscita di casa lo scorso 24 aprile e da allora si sono perse le sue tracce. Lo scorso venerdì dal suo cellulare è partito un sms inviato alla mamma, ma è proprio lei a dubitare che sia stata la figlia a scriverlo e teme che la ragazza possa essere trattenuta da qualcuno contro la sua volontà.

Al momento della scomparsa Jensare Ajdari indossava un top nero, un giaccone nero corto, pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche con logo rosso.

Esce per andare a scuola e scompare nel nulla, si cerca la 15enne Jensare

Jensare Ajdari, una ragazza di 15 anni di origini macedoni, è scomparsa da Camposampiero, in provincia di Padova, lo scorso mercoledì. La giovane è uscita di casa nel pomeriggio del 24 aprile per andare alla scuola serale che frequentava. Quando i genitori sono andati a prenderla alle 20:30, i compagni di scuola hanno comunicato che quel giorno la ragazzina non era andata a lezione.

La madre ha ricevuto un messaggio in cui Jensare le faceva sapere di essere a Mestre, ma poi non ha più avuto notizie da lei. La sera stessa, la famiglia ha sporto denuncia di scomparsa. Nel pomeriggio di venerdì, la madre ha ricevuto un ulteriore messaggio in cui la ragazza scriveva: “Non preoccuparti, sono viva.” Tuttavia, la madre dubita che si tratti della figlia e teme che qualcuno la stia trattenendo contro la sua volontà. La giovane è alta 1,70 metri e al momento della scomparsa indossava un top nero, un giaccone nero corto, pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche con logo rosso della marca. La madre lancia un appello: se la vedete, contattate i carabinieri.