Esplode la pentola a pressione, muore una donna di 46 anni: lascia nove figli

Drammatico incidente domestico nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile, a Caltagirone, provincia di Catania. Una donna di 46 anni di origini pakistane è morta a causa dell’esplosione della pentola a pressione lasciata sul fuoco. Lo scoppio l’ha investita in pieno, senza lasciarle scampo.

Sul posto, nell’appartamento di via Cuffia, sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della donna, che lascia nove figli, alcuni molto piccoli. Sulla drammatica vicenda è stata aperta un’inchiesta: si dovrà accertare se la pentola a pressione fosse difettosa o se vi sia stata un’imperizia nel suo impiego da parte della vittima.

Appena una settimana fa si è verificato un altro incidente domestico dalle conseguenze ugualmente drammatiche. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta per l’esplosione della moka del caffè. Ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia di Palermo, è morta dopo un giorno di agonia.