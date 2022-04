Esplosione all’alba: crolla l’ingresso di una villetta a causa di una fuga di gas

Bracciano. Una fuga di gas improvvisa, e poi un’esplosione. Il tutto accaduto nelle prime ore di questa mattina. Nell’improvvisa dinamica, è stata coinvolta una villetta indipendente del posto. Al suo interno abitava una donna di circa 81 anni, successivamente trasportata in buona salute ed in via precauzionale presso ospedale vicino.

Villetta in parte distrutta dall’esplosione in mattinata

Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto, erano circa le 7.00 del mattino di oggi, 15 aprile. La villetta è stata in parte distrutta dall’esplosione: in particolare la parte antistante l’ingresso è crollata, e altri danni si sono registrati all’interno. La donna, per fortuna, sembra star bene.