Estate di cantieri a Le Torri di Roma, partono le manutenzioni di strade e parchi pubblici

Parte l’estate dei cantieri all’interno del Municipio VI Le Torri di Roma: previsti lavori di manutenzione su strade e parchi pubblici

Parte l’Estate dei cantieri dentro il Municipio Le Torri di Roma. Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione del VI Municipio sfrutterà il periodo estivo, e le vacanze dei suoi cittadini, per apportare delle importanti manutenzioni sul territorio di competenza. Nel cronoprogramma dei lavori pubblici, gli interventi saranno indirizzati verso strade che vedono una forte percorrenza durante la giornata e parchi pubblici vissuti dalle famiglie.

Gli interventi ai parchi e le strade del Municipio Le Torri

A dare l’annuncio dei lavori è il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco. L’iniziativa si svolge ormai dall’esordio dell’Amministrazione municipale di Centrodestra, che in questi ultimi anni ha sfruttato il periodo estivo per intervenire sulle criticità urbanistiche del territorio. I cantieri, che già vedono dei precisi punti di lavoro dove operare, prenderanno il via dalla giornata di lunedì 1 luglio 2024.

Le strade che saranno interessate dai lavori

Come menzionato dal presidente Franco, sono 7 le strade che saranno interessate dalle manutenzioni programmate dall’Amministrazione del Municipio Le Torri. Si tratta infatti di:

via Enrico Giglioli, a Torre Maura ;

; via Emiliano degli Orfini, in zona Giardinetti ;

; via Rocca D’Evadro, in zona Colle Prenestino ;

; via Folignano, nel quadrante di Giardini di Corcolle ;

; via Crucis, nell’area di San Vittorino ;

; via Piano Api, in zona Finocchio ;

; via Pace del Mela, nell’area della Borghesiana.

Le manutenzioni interne ai parchi pubblici

I lavori non riguarderanno solo le strade dedicate alla viabilità romana. Le manutenzioni si svolgeranno anche all’interno di parchi e aree verdi, dove da qualche tempo sono segnalati dei disagi da parte dei residenti. Le aree interessate saranno:

Parco Via della Tenuta di Torrenova ;

; Parco Calimera, nel quartiere di Torre Angela ;

; Parco Via Dupre’ , nella zona di Giardinetti;

, nella zona di Giardinetti; Parco Acciaroli , nell’area di Colle Prenestino;

, nell’area di Colle Prenestino; Parco Celio Caldo, nella zona di Torre Angela;

il campo bocciofilo nella zona di Villa Verde.

I singoli interventi, in alcuni, potrebbero vedere anche un ammodernamento degli arredi interni ai parchi.