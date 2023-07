Estate Romana 2023: tutti gli appuntamenti da non perdere a luglio

Continuano gli appuntamenti dell’Estate Romana 2023, con il mese di luglio che ha riportato nella Capitale il bel tempo e soprattutto i turisti. Come sempre, il Comune di Roma si è attivato per proporre, quasi ogni sera, eventi all’insegna della musica, l’intrattenimento e soprattutto la cultura. Momenti dove la famosa movida notturna della Capitale s’intreccia con l’intrattenimento leggero per famiglie e turisti.

L’Estate Romana 2023 nella Capitale

Per stasera, tutto è pronto per un leggendario concerto. Ospite della Capitale, infatti, in un evento da definire unico, ci sarà il concerto di Bob Dylan. Il cantautore del Minnesota si esibirà presso l’Auditorium Parco della Musica, in un evento dove lo stesso artista ha chiesto di “lasciare a casa gli smartphone” e godersi così appieno il concerto e soprattutto le bellissime parole delle sue canzoni.

Il concerto del cantautore Coez

Per il Rock in Roma Festival, all’Ippodromo di Cappanelle ci sarà il concerto di Coez. Il cantautore romano, amatissimo dai giovani, ogni anno raccoglie tantissimi fan sotto il palco quando canta sul territorio della sua città Natale. Dopo l’esperienza di Ostia la scorsa estate, Coez torna a esibirsi e presentare il nuovo singolo che sta spopolando per le radio: “Alta marea”, brano cantato in featuring con Frah Quintale.

Grande musica con Salmo, Ligabue e Sting

Dopo il duetto con Zucchero a Imola, Salmo si rivela il rapper più atteso dai fan sulla scena italiana. Capace di mixare più generi all’interno del proprio repertorio, sarà lui il mattatore dell’Ippodromo di Capannelle il 13 luglio. Allo Stadio Olimpico, invece, grande attesa per Luciano Ligabue, che ogni anno fa esplodere l’arena con i suoi brani più celebri. Non da meno l’attesissimo concerto di Sting, con il leader dei Police che si esibirà all’Auditorium Parco della Musica il 14 luglio 2023.

L’attesissimo ritorno dei Depeche Mode a Roma

Se il 10 luglio vedremo i Baustelle all’Auditorium Parco della Musica, tra i super concerti di Roma non può mancare quello dei Depeche Mode. Il super concerto del momento, insieme a quello dei Guns n’Roses, Tiziano Ferro e Bob Dylan. Anche questo, un evento dove gli amanti della musica elettronica e il New Wave non possono assolutamente mancare.

I big della musica italiana nella Capitale

Salmo, Guns N’Roses, Tiziano Ferro, Bob Dylan, Depeche Mode… Pensavate di aver finito i grandi cantanti nella Capitale? Assolutamente no. Un altro evento storico si coronerà a Roma, dove i Pooh torneranno a cantare insieme allo Stadio Olimpico, nella prima data insieme dopo la dipartita di Stefano D’Orazio. Poi, per accrescere l’atmosfera, a poca distanza ci sarà Marco Mengoni a illuminare il Circo Massimo, con l’artista che ormai è seguitissimo in Italia e all’estero.

Le date dei Muse e dei Maneskin

Lo Stadio Olimpico sarà messo a dura prova tra il 18 e il 20 luglio. Il 18 ospiterà il gruppo dei Muse, amatissimi in tutto il mondo. Poi, il 20, sarà il turno dei beniamini di casa, i Maneskin con Damiano David, che torneranno a cantare a Roma davanti al loro pubblico.