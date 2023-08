Eventi estate 2023 Fiumicino: arrivano Max Giusti, Giorgio Tirabassi e Dado, il programma completo

Il grande intrattenimento arriva a Fiumicino, con gli eventi legati all’Estate 2023. Tanti gli spettacoli in programma, che all’interno del territorio fiumicinese porteranno grandi artisti come Max Giusti e l’attore italiano Giorgio Tirabassi. Eventi che, oltre a intrattenere i cittadini del noto Comune alle porte di Roma, richiameranno anche persone provenienti dalle altre località del Litorale Romano.

Gli eventi dell’Estate 2023 a Fiumicino

Musica e cabaret di altissimo livello. A Fiumicino sbarca la nostra ‘Estate’. Tanti nomi importanti: Max Giusti, Giorgio Tirabassi, Dado. Un nuovo modo di vivere ‘agosto’.

In merito, esprime la consigliera Federica Poggio (Commissione Cultura nel Comune di Fiumicino) in una nota stampa: “Sono davvero soddisfatta del grande lavoro messo in campo da tutti noi per rilanciare l’estate del nostro Comune. Una serie di eventi imperdibili che prenderanno il via il 5 agosto in una delle vie storiche del nostro territorio, via della Torre Clementina, e si concluderanno il 15 agosto”.

Poggio: “Una manifestazione per tutte le persone”

Prosegue la consigliera Poggio: “Ce ne sarà per tutti i gusti. Dalla comicità fino alla musica d’autore, su tutti il ricordo dell’attore Giorgio Tirabassi all’inventore del jazz manouche, il grande Django Reinhardt il chitarrista che suonava con tre dita citato anche da Woody Allen nel suo famoso ‘Accordi e Disaccordi’ (per chi definiva basso il livello culturale della rassegna, evidentemente ignorando chi fossi il ‘fulmine a tre dita’). Una dieci giorni davvero di altissimo profilo che terminerà con la tradizionale Festa dell’Assunta”.

Il programma della manifestazione

05 AGOSTO Pippo Franco in “Il grande viaggio”

06 AGOSTO Giorgio Tirabassi Quintet in “Il Fulmine a tre dita”

07 AGOSTO Raffaello Corti, Alberto Alivernini, Maga Serena e Mago Pablo in “Magic Night”

08 AGOSTO “Strange cover”, concerto

09 AGOSTO “Alberto Farina Show”, cabaret

10 AGOSTO “Il meglio di Simone Schettino”, cabaret

11 AGOSTO Luciano Lembo e Alberto Laurenti in “Improvvisando”, musica e cabaret

12 AGOSTO “Los Soneros Road”, concerto

13 AGOSTO Dado, “One man show”

14 AGOSTO Max Giusti in “A tutto Max”

15 AGOSTO Luca Vicari & Anime Latine in “Battisti per Amico”, concerto