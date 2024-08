Ex Gil di Ostia, qualcosa si sta realmente muovendo per riqualificarla?

Lavori all’interno dell’ex GIL di Ostia: i residenti sperano in una definitiva riqualificazione dello spazio alle Repubbliche Marinare

Sotto gli occhi dei cittadini lidensi, una delle opere maggiormente incompiute si trova sotto la mancata riqualificazione dell’ex Gil di Ostia. La struttura anche conosciuta come ex Gioventù Italiana Littoria, per decenni è stata una scuola centrale nel quadrante del territorio Ponente e un punto di socialità per Comitati di Quartiere e associazioni locali. Resta come dalla sua chiusura definitiva, il polo abbia sempre visto dei rallentamenti per la realizzazione di un’Accademia della Polizia Locale di Roma Capitale.

I lavori dentro l’ex GIL di Ostia: cosa sta accadendo?

Ormai da prima dell’estate, sembra che si sia sbloccata la situazione attorno all’ex GIL di corso Duca di Genova. Il Comune di Roma avrebbe iniziato i lavori all’interno del cantiere dentro la scuola, abbattendo al momento quei muri che risultavano pericolanti e dovuti ad alcuni abbattimenti avvenuti negli anni passati sotto l’amministrazione della sindaca Virginia Raggi. Tutto va bene, a patto che questo luogo non diventi un punto di degrado all’insegna delle occupazioni abusive o lo spaccio di droga.

Un’area da restituire alla legalità su corso Duca di Genova

Anche attraverso le segnalazioni puntuali del Nuovo Comitato di Quartiere Repubbliche Marinare – Duca di Genova, da anni su questo giornale siamo riusciti a fare il punto sul degrado di questo spazio. Riqualificare l’ex Gil significa togliere l’ennesimo spazio agli spacciatori per vendere droga o far consumare sostanze ai tossicodipendenti lontano dagli occhi di strade principali come corso Duca di Genova o viale Vasco De Gama.

Perché anni di mancanza di controllo in questo spazio hanno comportato molteplici illegalità all’interno, come nei casi delle occupazioni di alcuni locali (l’ex dimora del guardiano), sbandati legati all’ex colonia Vittorio Emanuele che entrano all’interno scavalcando le recinzioni, lancio di sassi sulle automobili in sosta dal campo dell’ex stadio Bazzini, occupazioni nomadi che conseguono il famoso “mercatino delle pulci” su via delle Sirene. La necessità d’intervenire, nonostante l’Amministrazione del X Municipio nega tantissime di queste attività illecite, è necessaria per risolvere numerose criticità del quadrante Repubbliche Marinare.