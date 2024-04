Fa retromarcia e investe il figlio di un anno e mezzo, il piccolo Matteo muore dopo 2 giorni di agonia

Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate nell’impatto con l’auto sono risultate troppo gravi e, dopo due giorni di agonia, il piccolo Matteo non ce l’ha fatta.

I familiari del bambino sono in attesa del nulla osta per poter celebrare i funerali e dargli l’ultimo saluto.

Papà fa retromarcia con l’auto e investe il figlio di un anno e mezzo

Una manovra in retromarcia è costata la vita a un bambino di un anno e mezzo di Dosson di Casier, provincia di Treviso. Il piccolo Matteo è morto dopo due giorni di agonia in ospedale. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica, 12 aprile, nella villetta di famiglia.

Mentre il papà era alla guida dell’auto, il bambino è corso dietro la vettura, forse per andare incontro al papà, ed è stato investito. Trasferito d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello, la situazione è apparsa subito drammatica. Nonostante i tentativi dei medici, Matteo non ce l’ha fatta. Su quanto accaduto in casa sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ma non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un drammatico incidente.

Intanto, i familiari di Matteo, che lascia i genitori e una sorellina più grande, sono in attesa del nulla osta per poter celebrare i funerali del bambino.