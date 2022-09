Farina di insetti, dopo i biscotti anche nelle patatine: ecco dove si possono comprare

Alcuni supermercati hanno messo in vendita un particolare tipo di patatine nel bresciano: si tratta di patatine realizzate con la farina di insetti.

Il prodotto viene confezionato da un’azienda di Vicenza, la Fucibo, mentre a venderle è un marchio della grande distribuzione.

Leggi anche: Muore soffocato da un boccone di carne: la cena finisce in tragedia

Come sono realizzate le patatine

Per poterle distinguere questo specifico tipo di patatine ha una confezione gialla e rossa a seconda della variante gusto formaggio o pizza. Sono patitine fatte con farina di tenebrio molitor e sono in vendita in supermercati di Tosano di Castiglione delle Stiviere e di quello di Orzinuovi

Qualcuno le ha già assaggiate e assicura ai patiti di patatine che si tratta di un gusto praticamente uguale a quello tradizionale . La farina di insetti è solo uno degli ingredienti che vengono indicati sull’etichetta delle patatine che sono composte di farina di mais, farina di lenticchie larve di tenebrio molitor in polvere 10%, olio di girasole, aromi naturali e sale.

Leggi anche: Sottraggono due fette di mortadella dal bancone e le mangiano durante il lavoro: sospesi

La ditta produttrice assicura che si tratta di uno snack altamente proteico

Il sito ufficiale della Fucibo sottolinea: “Questa linea di prodotti è studiata appositamente per avvicinare il consumatore con qualcosa di estremamente riconoscibile, riducendo al massimo l’effetto psicologico indotto dall’assaggiare gli insetti per la prima volta. D’altra parte, è uno snack ottimo e ‘facile’ anche per il consumatore che li abbia già provati e li abbia apprezzati. Non fritte, sono ottenute con le migliori varietà di mais e attente lavorazioni, biologiche e ricche di proteine complete”.

All’inizio questo prodotto veniva venduto solo sul web, ma ormai è possibile trovarlo anche in alcuni supermercati, non è escluso che a breve con la base di farina di insetti possano essere prodotti biscotti e pasta. Uno snack che la Fucibo assicura: “Molto proteico”.