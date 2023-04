Fascia verde a Roma 2023, ecco l’elenco dei nuovi varchi: dove si trovano

Roma sempre più green. Sono ben 51 i nuovi varchi per la Zona a traffico limitato della Fascia verde, che copre il 16 per cento del territorio della Capitale. All’intero di questo nuovo perimetro sarà vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti, in modo graduale da qui al 2024. Si tratta, ad ogni modo, di un lavoro lungo e importante: l’installazione degli oltre 50 varchi è iniziata ieri e terminerà a fine ottobre.

Fascia verde a Roma e blocco della circolazione fino al 30 giugno 2023: dove e chi può circolare

Fascia verde a Roma 2023: cosa cambia

Ovviamente, il tutto verrà accompagnato da segnaletica dedicata: le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e le auto Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia verde. Ma, come detto, si tratterà di restrizioni progressive e che andranno a modificarsi nel corso del tempo. A partire da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 dovranno uscire dalla Ztl Fascia Verde e a partire, invece, da novembre 2024 sarà la volta dei veicoli Euro 3 a benzina. Per il momento, però, siamo alla fase dei lavori, i quali saranno interamente realizzati dall’agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità. Opere che sono partitecon l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, ma che proseguiranno anche lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina.

Le parole di Patanè sui prossimi lavori per Roma

“Con l’installazione dei varchi – ha spiegato Patanè, assessore alla Mobilità – diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi cogenti i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia Verde. Poi da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 usciranno dalla Fascia Verde e da novembre 2024 gli Euro 3 benzina”.

”Fine dei lavori prevista per la fine del mese di ottobre”