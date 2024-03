Fermato a 83 anni senza patente, confessa agli agenti: “Non pensavo servisse, non l’ho mai avuta”

L’anziano avrebbe guidato, per tutta la vita, auto e moto, senza mai conseguire la patente.

Per l’83enne è scattato il fermo del veicolo e una maxi multa.

Anziano fermato senza patente

Ha guidato per tutta la vita auto e moto senza avere mai conseguito la patente di guida. Quando gli agenti della polizia stradale lo hanno fermato, senza troppi giri di parole, ha confessato di non aver mai preso la patente, perché pensava non fosse necessario.

La storia, che sembra quasi una barzelletta del grande Gigi Proietti, è in realtà un fatto realmente accaduto in provincia di Nuoro, dove questa mattina un anziano di 83 anni è stato fermato – sembra per la prima volta nella sua vita – dagli agenti della polizia stradale, a cui ha confessato il suo “peccato”. L’anziano ha confidato ai poliziotti di essere convinto che non occorresse la patente per i veicoli di bassa cilindrata.

Per l’83enne è scattato il fermo del veicolo e una maxi multa.