Ferrero assume, l’azienda cerca personale: come candidarsi

Almeno una volta, i più golosi, hanno pensato che lavorare in un’azienda specializzata in dolci potesse essere il loro lavoro dei sogni. E probabilmente, per alcuni, lo è davvero. Per altri, questo articolo potrebbe essere una nuova stupenda possibilità.

Una delle società italiane più importanti, la Ferrero, sta cercando personale e sono tantissimi i profili richiesti e le posizioni aperte. Ecco tutti i dettagli!

La società Ferrero cerca personale

Nel 2018 Ferrero contava oltre 35.000 dipendenti, per un fatturato di 12,3 miliardi di euro. La sua reputazione a livello mondiale è infatti nota a tutti. Un marchio che ci accompagna da quando siamo nati, presente in tutti i momenti più importanti della nostra vita. Ecco come potresti far parte di questa splendida realtà.

Le posizioni aperte a Giugno 2022

Ecco solo alcune delle posizioni più richieste:

Supply Chain Specialist Hazelnut Company Italy (Caprarola, VT, IT)

Service Management Specialist (Alba, CN, IT)

Brand Manager Tablets (Alba, 21, IT)

Hazelnut Company Procurement Specialist Italy (Caprarola, VT, IT)

Ingegnere di Processo (Alba, IT)

BI & Analytics Business Partner (Alba, IT)

Maternity Leave Replacement (Alba, IT)

Qui, tutte le altre informazioni.

Come candidarsi

Candidarsi in Ferrero è semplicissimo e all’inizio si può fare solo ed esclusivamente online. Basta andare sul solo sito ufficiale, cliccare sulla barra “candidati”, creare un account e aggiungere tutte le informazioni richieste. Una volta fatto il vostro profilo, ci sarà una sezione attraverso la quale potrete vedere le posizioni richieste in base a determinati filtri che potete scegliere voi stessi. Basterà poi mandare il CV, una lettera di presentazione e attendere un riscontro. Buona fortuna!