Festa de Noantri a Trastevere: processione e fuochi d’artificio, il programma completo del 30 luglio

Tutto pronto a Roma, per celebrare la famosa “Festa de Noantri”. L’evento, che storicamente prende piede nel famoso quartiere di Trastevere, è riconosciuto come una delle tradizioni più longeve e caratteristiche della Città Eterna. A conferma di ciò, un’intera area della nostra città si tingerà a festa, con una processione religiosa e soprattutto i caratteristici fuochi d’artificio.

La Festa de Noantri a Trastevere

Al momento, la celebrazione dell’evento storico vedrà una processione religiosa lungo le sponde del fiume Tevere nel Centro Storico capitolino. Finita il corteo che onora i Santi patroni di questa storica zona romana, si aprirà uno spettacolo pirotecnico per i residenti del quadrante, i cittadini capitolini e soprattutto i turisti. I fuochi sparati, secondo le indicazioni degli organizzatori, si potranno vedere domenica 30 luglio sopra la Basilica di San Crisogono.

I fuochi d’artificio nel cuore di Trastevere

Come detto, lo spettacolo pirotecnico si svolgerà sopra la Basilica di San Crisogono, situata a piazza Sonnino (a pochi passi dal Ponte Garibaldi). A offrire i fuochi d’artificio per l’occasione, saranno gli organizzatori della Confraternita del Carmine. Per permettere piena visione dello spettacolo pirotecnico e lo svolgimento di esso in piena sicurezza, potrebbe essere stravolta la viabilità locale per quel giorno.

Come cambia la viabilità a Trastevere e nel Centro Storico di Roma

Come detto, per permettere lo svolgimento dell’evento ci saranno sostanziali modifiche del traffico all’interno dell’area di Trastevere e di diverse zone del Centro Storico di Roma. In tal senso, vedremo il divieto di sosta lungo il lungotevere degli Anguillara (tratto da Ponte Garibaldi a 50 metri dopo la Calata degli Anguillara) e piazza Sonnino (da via della VII Coorte fino al Lungotevere). Inoltre, è plausibile come ci saranno, almeno per quel giorno, forti congestioni del traffico all’altezza del Ponte Garibaldi, il lungotevere Raffaello Sanzio, il lungotevere de’ Cenci e l’area del quartiere Ripa.

Foto: @L’asino d’Oro