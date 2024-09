Festa del Cinema di Roma 2024, Mastroianni sarà protagonista dell’immagine della XIX Edizione

Il leggendario attore Marcello Mastroianni sarà protagonista della nuova locandina per la XIX Edizione della Festa del Cinema di Roma

La Città Eterna si appresta ad accogliere la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, un evento che quest’anno assume un significato ancora più speciale. Dal 16 al 27 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà il palcoscenico di un tributo sentito e appassionato a Marcello Mastroianni, l’indimenticabile attore italiano di cui ricorre il centenario della nascita.

Marcello Mastroianni nell’immagine ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2024

L’immagine simbolo della Festa, che ritrae Mastroianni nei panni di Guido Anselmi in 8½ di Fellini, è un omaggio alla sua straordinaria carriera e al suo contributo indelebile al cinema. Lo sguardo penetrante, il cappello nero, la frusta e il megafono: sono gli emblemi di un personaggio iconico, magistralmente interpretato da Mastroianni in un film che ha fatto la storia.

La Fondazione Cinema per Roma ha orchestrato un programma ricco di iniziative per celebrare il mito di Mastroianni. Alla Casa del Cinema, una retrospettiva con cinquanta film ripercorre la sua filmografia, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire capolavori come La dolce vita, Divorzio all’italiana e Una giornata particolare. Un omaggio speciale sarà dedicato anche a Chiara Mastroianni, figlia d’arte che ha ereditato il talento e il carisma del padre.

Il tributo al leggendario attore italiano

Durante la Festa, documentari e incontri approfondiranno la vita e l’opera di Mastroianni, svelando aneddoti e curiosità su un artista che ha saputo conquistare il cuore di generazioni di spettatori. La sua versatilità, la sua eleganza e la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati lo hanno reso un’icona del cinema italiano e internazionale.

La Festa del Cinema di Roma 2024 sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo di Marcello Mastroianni, per rivivere le emozioni dei suoi film e per celebrare il suo lascito artistico. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e per tutti coloro che desiderano rendere omaggio a un grande interprete che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.