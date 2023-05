Festa della birra di Borgo San Martino a Cerveteri: ecco quando, dove e programma completo

Arriva la Festa della Birra a Cerveteri, che si svolgerà presso il Borgo di San Martino. Nel 2023, arrivata alla sua diciassettesima edizione, prevede una tre giorni all’insegna della famosa bevanda alcolica. Sono previsti infatti fiumi di birra nella zona, oltre poi partite a scacchi, esibizioni di motocross, escursioni nella zona e soprattutto il raduno del famoso Vespa Club.

La Festa della Birra a Borgo San Martino a Cerveteri

A organizzarla l’associazione del Borgo San Martino, che risiede in una zona del Comune cerveterino. La manifestazione si svolgerà durante la metà di giugno 2023, che attirerà all’interno della città sia gli amanti della birra che le persone appassionate di sagre paesane. La sagra si svolgerà nelle giornate tra il 9 e l’11 giugno 2023, in una manifestazione che vedrà tantissima partecipazione come d’altronde capita ogni anno. Un evento, peraltro, sempre molto atteso dagli abitanti della zona.

Le birre in esposizione

All’interno degli stand espositivi della manifestazione, ci saranno fiumi di birra artigianale che potranno assaggiare tutti i cittadini che accorreranno. Una manifestazione che guarderà soprattutto alle potenzialità enogastronomiche di Cerveteri, promuovendo le produzioni locali e soprattutto mostrando le tipicità di questo territorio. Grande gastronomia e poi giri d’escursione nelle tante zone che compongono il territorio, in attrazioni che chiameranno nella zona turisti italiani e anche stranieri.

La sagra del Lazio più attesa dai cittadini

Come spiegano gli stessi organizzatori della Sagra della Birra, questo risulta uno degli eventi più attesi sul territorio della Regione Lazio. Si mangerà tanto per l’aspetto enogastronomico, ma anche tante attività d’inclusione sociale, con molteplici giochi che verranno fatti in piazza e soprattutto tornei dove far socializzare le persone che parteciperanno all’evento. Insomma, un modo per vivere la birra a 360 gradi, brindando davanti a un boccale fresco durante qualche interessante gioco di società da fare con le altre persone che accorreranno alla manifestazione.