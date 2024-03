Festa della Donna a Roma: cortei ed eventi, tutti gli appuntamenti | Strade chiuse, deviazioni e viabilità modificata

Domani ci saranno numerosi eventi per la Festa della Donna a Roma: quali saranno e come cambia la mobilità pubblica.

Nella giornata di domani, venerdì 8 Marzo 2024, saranno diversi gli appuntamenti legati alla Festa della Donna all’interno della città di Roma. La Città Eterna sarà animata da diversi eventi, che prenderanno piede quest’anno all’interno di tutti i Municipi capitolini. L’obiettivo politico degli eventi, oltre a celebrare le figure delle donne, è anche quello di sensibilizzare i cittadini alla lotta contro ogni forma di violenza e promuovere la parità di genere.

Gli appuntamenti per la Festa della Donna a Roma

Tra gli eventi di punta per l’8 Marzo romano, ci sarà la manifestazione organizzata dal movimento femminista “Non una di Meno“. Il corteo organizzato dalle femministe partirà da via Ugo La Malfa, con le manifestanti che attraverseranno una parte del Centro Storico capitolino. Nel loro percorso, infatti, è programmato un passaggio sul vicino perimetro del Circo Massimo, viale Aventino e viale Trastevere. Il corteo si concluderà a largo Bernardino da Feltre, alle porte del quartiere Trastevere. Secondo le previsioni delle organizzatrici dell’evento, sono attese oltre 2 mila partecipanti per domani.

Anche il Comune di Roma, a guida del sindaco Roberto Gualtieri, ha in programma diverse attività per la Festa della Donna. Attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, il Comune organizzerà 110 eventi su tutto il territorio comunale della Città Eterna. Le iniziative riguarderanno convegni, conferenze, proiezioni, incontri e concerti sul tema della parità di genere.

Al lavoro sulla Feste della Donna anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, che per l’occasione organizzerà delle attività all’interno dei musei sotto la gestione comunale e nelle principali strade della Capitale. Si tributerà con delle mostre il mondo femminile, ma soprattutto le donne che si sono distinte all’interno della Città Eterna e hanno dato lustro a questa metropoli.

Come cambia la mobilità pubblica per l’8 Marzo a Roma

Soprattutto per il corteo di “Non una di Meno”, la mobilità pubblica su Roma potrebbe vedere delle consistenti modifiche. Come comunica Roma Mobilità, saranno deviate o limitate le linee: H, 3, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 115, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781. La fascia oraria dei disagi sarà tra le ore 10 e le ore 14 di domani.