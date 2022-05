Festa della mamma a Zoomarine, le mamme entrano gratis: ecco come

Festa della mamma a Zoomarine, a Torvaianica. Perché non approfittarne, visto che c’è la possibilità di far entra entrare la mamma gratis? Una giornata in rosa per celebrare la Festa della Mamma. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano alle porte di Roma, organizza una giornata dedicata totalmente alle mamme.

Le attività per la Festa della mamma

Per l’occasione il Parco offre alle mamme un biglietto gratuito di ingresso e il pranzo (menu poké salad, senza bevande, a fronte di un biglietto da 15 euro acquistato online). Ma non solo. A Zoomarine sarà allestito un villaggio rosa per scoprire prodotti per la cura della mamma e dei figli, unitamente ad attività ludico e didattiche organizzate dall’Associazione “Le Mamme” di Pomezia.

Per l’occasione anche il Museo del Selfie si veste di rosa, offrendo alle mamme l’opportunità di scattare inusuali e incredibili fotografie. Anche qui sarà attiva una promozione dedicata alle mamme che potranno acquistare, al prezzo speciale di 10euro, un book fotografico con 7 scatti riservati alle mamme e ai figli. Infine, un piccolo e goloso omaggio rinfrescante, poiché le mamme riceveranno in omaggio anche il nuovo gelato Cornetto Rose Algida.

“Celebriamo la Festa della Mamma con tante attività, occasioni di svago e divertimento. Per l’occasione Zoomarine si veste di rosa ed offre alle mamme e alle famiglie tante attività divertenti, educative, per vivere una giornata all’aria aperta in spensieratezza” spiega il Direttore di Zoomarine, Alex Mata.