Festa della mamma ai Sedici Pini: gratis make-up alle mamme e giostre per i bimbi

La Festa della Mamma raddoppia. Perché la mamma è unica e va festeggiata il doppio! Questo succede solo al Centro Commerciale Sedici Pini, a Pomezia, in via del Mare. Qui tutte le mamme saranno al centro della festa non solo domenica 14 maggio, ma anche sabato 13. Ecco come.

Festa della mamma ai Sedici Pini: regali anche ai bambini

La mamma, si sa, è sempre la mamma. Che tra lavoro, figli, casa e mille impegni non riesce ad avere mai tempo per sé stessa. E allora cosa c’è di meglio di un regalo che la faccia rilassare e al contempo sentire al centro dell’attenzione e ancora più bella di quello che già è? Nelle giornate del 13 e del 14 Maggio un grande evento si terrà nel Centro Commerciale Sedici Pini con duplice attività, una rivolta ai bambini e una alle loro mamme.

Già, perché mentre le mamme si rilassano, i bimbi possono divertirsi al “Sedici Park”, situato nell’area parcheggio. Per i bambini, infatti, ci sarà a disposizione un accesso gratuito alle giostre, con animazione dei personaggi Disney, a fronte di qualsiasi scontrino effettuato nel centro commerciale. Per le mamme, invece, è a disposizione un servizio di make-up gratuito professionale presso il punto vendita DOUGLAS a fronte di uno scontrino di € 20 prenotabile nel punto di vendita citato dal 6 al 12 maggio. Sarà dunque una grande festa per mamme e bambini, per l’intero weekend. Perché la mamma è una sola, ma il divertimento è per tutti!