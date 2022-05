Festa della Mamma al Centro Commerciale Sedici Pini: sorprese a non finire

Di mamma ce n’è una sola, lo sappiamo bene. E dobbiamo festeggiarla in modo speciale. Per tutto quello che fa per i suoi figli, sappiamo benissimo che la Mamma dovrebbe essere festeggiata ogni singolo giorno dell’anno. Proprio per questo motivo il Centro Commerciale Sedici Pini, in via del Mare a Pomezia, ha deciso di creare un evento esclusivo dedicato a tutte le mamme.

Festa della mamma 2022: al Centro Sedici Pini dura di più!

A partire da oggi, 5 maggio, fare acquisti in qualsiasi negozio del centro commerciale Sedici Pini darà diritto alle mamme di ricevere da parte del personale dei vari punti vendita presenti in galleria un Ticket Omaggio. Il ticket potrà potrà essere utizzato in un due negozi del centro: Yamamay o Tante Cose. Lì riceveranno un fantastico gadget. In alternativa, il ticket potrà essere consegnato alla palestra Fitexpress per accedervi gratuitamente.

La validità di questo ticket sarà limitata esclusivamente alla giornata dell’8 maggio. Ricordiamo che è possibile ritirare il ticket già a partire da oggi facendo shopping presso il centro commerciale Sedici Pini. Ma dovrà essere poi essere consegnato nella giornata del 8 maggio per ritirare uno di questi fantastici gadget.