Festa della Repubblica a Pomezia: discesa del tricolore dalla torre civica e una sorpresa per bambini e ragazzi

Festa della Repubblica a Pomezia, il programma della celebrazione del 2 giugno in città, prevista anche una sorpresa per bimbi e ragazzi.

Tutto pronto a Pomezia per la celebrazione della Festa della Repubblica. Quest’anno, per la ricorrenza del 2 giugno, è stata organizzata anche la discesa del tricolore dalla torre civica di Piazza Indipendenza a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il programma della manifestazione si aprirà alle 10.15: dopo la posa di una corona nei giardini Petrucci – cui seguirà l’intervento del Sindaco Veronica Felici – si ritornerà in piazza. Poco prima di pranzo è prevista invece la consegna dei tricolori ai bambini e ai ragazzi che interverranno. A chiudere la giornata sarà infine l’esibizione della banda musicale di Pomezia.