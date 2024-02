Festa di Carnevale nel X Municipio: ecco dove e quando

Annunciata una nuova festa di Carnevale per i bambini nel territorio del X Municipio di Roma: ecco quando e dove si svolgerà.

Tutto pronto per il Carnevale del X Municipio, che la prossima settimana si prepara a vedere molte piazze in festa per la ricorrenza di febbraio. Come evidente anche da vari gruppi di Facebook, Comitati di Quartiere e Associazioni si stanno preparando con l’organizzazioni di coloratissime feste nei propri quartieri, in eventi che raccoglieranno i bambini e i cittadini di quei quadranti.

Il Carnevale del X Municipio di Roma

Il Carnevale del X Municipio, e in particolare di Ostia, ha sempre visto un proprio fascino particolare, pur se non è più svolto come negli anni d’oro, ovvero a cavallo tra la fine degli Anni ’90 e il periodo dei primi Anni Duemila. Ciò non toglie come ancora, a distanza di decenni, l’obiettivo principale di associazioni e anziani del territorio rimane lo stesso: cercare di far passare una giornata indimenticabile ai bambini.

Il X Municipio si colora per il Carnevale

Tradizione vorrà, tra l’8 e il 13 febbraio 2024, che il territorio prende un colore diverso. Si dimenticano di fatto i problemi, per fare spazio all’aria festante di cittadini, in particolare quelli più piccini. Ostia diventa frappe e castagnole, ma anche la massiccia presenza di graziose mascherine, spesso con gli eroi dei cartoni animati, che invadono le principali strade e piazze dei propri quartieri.

La festa di Carnevale alle porte di Ostia

Tra le feste di Carnevale più attese, c’è quella che si svolgerà nello storico quartiere di Ostia Antica. L’evento organizzato a prova di famiglia, promette come lo scorso anno tanta musica e soprattutto animazione per i piccoli cittadini che vivono fuori le mura dello storico borghetto del Castello Giulio II. Gli organizzatori, ovvero i commercianti di Ostia Antica, promettono tante personalità a sorpresa presenti all’evento.

Le attività previste per a festa

La festa vedrà anche un carattere più sportivo, considerato com’è programmata l’esibizione della scuola Long Feng. Gli allievi della nota palestra di arti marziali, per il piacere dei residenti e di chi verrà a Ostia Antica, porterà in strada un’esibizione del Kung Fu Tradizionale: questa un’arte marziale che da sempre appassiona le persone più adulte e i piccini che vogliono avvicinarsi allo studio delle arti marziali.

Inoltre, per tutte le persone presenti, i commercianti del quartiere di Ostia Antica offriranno frappe e sangria, per festeggiare il periodo carnevalizio con tutti i residenti della zona.

L’appuntamento per la festa di Carnevale

L’evento si svolgerà proprio fuori le mura del Borghetto di Ostia Antica, con gli organizzatori che prepareranno la festa tra la storica piazza Umberto I e piazza Umberto I. L’evento si svolgerà il pomeriggio di domenica 11 febbraio 2024, dalle 14.30 alle 18.30.