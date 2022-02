Filacciano: fiamme in una casa, gatto rimane intrappolato e muore

Dramma oggi pomeriggio a Filacciano, Comune in provincia di Roma, dove a seguito di un incendio scoppiato in un’abitazione un gatto ha perso la vita. Incolume la proprietaria che è riuscita ad uscire in tempo dalla casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra VVF 5A del distaccamento di Montelibretti che hanno provveduto a domare le fiamme.

Incendio a Filacciano, fiamme in un casa: morto un gattino

E’ successo intorno alle 16.00 all’interno di un appartamento sito in Via Saltacapra, 39, SP20a nel Comune di Filacciano, poco più di 400 anime. Le fiamme sono divampate al piano terra di un villino che è andata parzialmente distrutta. L’animale, purtroppo, è invece rimasto intrappolato tra le fiamme ed è stato ritrovato senza vita. Presenti anche i mezzi del 118 per quanto di loro competenza.