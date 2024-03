Filmano un compagno di classe e diffondono video hot, 5 minorenni denunciati

I cinque minorenni sono indagati per revenge porn e produzione di materiale pedopornografico.

Cinque minorenni denunciati

Cinque ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per avere ripreso un loro coetaneo – un minorenne – mentre compiva un atto di autoerotismo in un’abitazione. I cinque giovanissimi avrebbero poi diffuso il video tra i compagni di classe della vittima. La procura per i minorenni di Agrigento ha disposto delle perquisizioni, che sono state poi effettuate dalla Polizia postale nella città dei Templi, a Caltanissetta e a Palermo.

A presentare denuncia è stata la madre del ragazzino. Uno dei compagni di classe ha mostrato il video a un insegnante che l’ha immediatamente segnalato al referente per i fatti di bullismo dell’istituto. Nel video si vedevano anche i volti degli autori, riflessi nello specchio del bagno. I cinque minorenni sono indagati per revenge porn e produzione di materiale pedopornografico.