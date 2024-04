Finiscono fuori strada con l’auto: morta una ragazza di 17 anni, gravi due amiche

Il drammatico incidente si è registrato al ritorno da una festa. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

L’auto su cui viaggiavano le ragazze sarebbe finita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Fuori strada con l’auto: morta una ragazza di 17 anni

Una ragazza di 17 anni è morta e altre tre giovanissime sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa a Mottola, provincia di Taranto. Le ragazze viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e stavano rientrando a casa, dopo una festa.

Sulla Strada Provinciale 25, la vettura è finita fuori strada e ha concluso la sua corsa schiantandosi contro un muro. Tre ragazze sono rimaste ferite, due di loro in maniera grave. Per la più giovane del gruppo, una ragazza di 17 anni, non c’è stato nulla da fare. Le ragazze ferite sono state trasportate all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Massafra che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Sembra una maledizione, ma purtroppo è una realtà tragica: una giovane vita spezzata in un terribile incidente alle porte del nostro paese. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia a cui giungano le più sentite condoglianze di tutta la comunità” ha scritto sui social il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli.