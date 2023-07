Fiumicino-Bordeaux, il nuovo volo diretto della compagnia low-cost ‘Volotea’

Un nuovo volo collegherà Roma alla Francia, ovvero la linea Fiumicino-Bordeaux. La tratta aerea, da quello che sappiamo, sarà erogato dalla compagnia “Volotea”, famosa per mettere sul mercato linee aeree in modalità low-cost. La compagnia comincerà a erogare il volo a partire da questo autunno, potenziando i collegamenti tra l’Aeroporto Leonardo Da Vinci e la Francia.

Il nuovo volo Fiumicino-Bordeaux della Volotea

Da quello che ha comunicato Volotea, l’erogazione di questa linea aerea avverrà a partire da giovedì 9 novembre 2023. Secondo gli accordi aeroportuali presi, il volo verrà erogato due volte a settimana, collegando la Città Eterna alla famosa località francese. Con questa mossa, la Volotea porta a sette le destinazioni con partenza all’Aeroporto di Fiumicino: cinque verso la Francia (Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes, Strasburgo e Bordeaux), Bilbao in Spagna e Olbia in Sardegna.

Volotea con i voli verso le piccole città europee

Se c’è un turismo che vola verso le grandi Capitali europee, Volotea sembra voler sfruttare la strategia inversa: indirizzare il proprio business verso il collegamento con le medio-piccole città europee. Bordeaux, Bilbao, Strasburgo: importanti realtà cittadini nella dimensione europee, ma che storicamente non vengono aggredite eccessivamente dal turismo italiano e internazionale.

La necessità di un nuovo volo verso la Francia

Secondo i calcoli dell’azienda che effettua trasporto aereo, verso Bordeaux ci potrebbe essere una grande richiesta da parte dei potenziali clienti. Solo nel periodo del prossimo inverno, infatti, la compagnia aerea prevede voli per il trasporto di 13 mila utenti tra Roma e la cittadina francese.

Ambizioso il progetto dell’azienda aerea, che spiega attraverso Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea: “Siamo molto contenti di poter annunciare che dal prossimo 9 novembre sarà possibile volare da Roma a Bordeaux a bordo dei nostri aerei Volotea. Questa tratta, che si aggiunge alle precedenti quattro già dirette in Francia, contribuisce a intensificare il flusso dei turisti che desiderano visitare la Città Eterna, ammirarne l’arte e assaggiare i piatti tipici della cucina romana. anche i passeggeri in partenza da Roma potranno raggiungere più facilmente Bordeaux, e scoprire la città celebre in tutto il mondo per i suoi vini pregiati, e dal centro storico dichiarato, nel 2007, patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO”.