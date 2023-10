Fiumicino, grande successo per l’Open Day “Previeni l’Ictus”

Grande successo per la prima edizione dell’Open Day “Previeni l’Ictus …” organizzato sabato 28 ottobre dal Comune di Fiumicino, dalla ASL RM3, dagli Aeroporti di Roma e dal Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino. L’iniziativa, che si è svolta presso il Poliambulatorio Asl RM3 di Via Coni Zugna e presso la Casa di Cura “Villa del Rosario”, ha visto la partecipazione di circa 200 cittadini, tra i 50 e i 70 anni, che hanno effettuato uno screening gratuito del ritmo cardiaco.

L’Open Day per la prevenzione dell’Ictus nel territorio di Fiumicino

L’obiettivo dell’Open Day era quello di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ictus cerebrale, una patologia che rappresenta la terza causa di morte in Italia. La Fibrillazione Atriale, che colpisce mediamente il 2% degli adulti e oltre i 40 anni una persona su 4, è una delle cause più frequenti di ictus. Grazie allo screening gratuito, è stato possibile individuare alcune persone con un rischio maggiore di sviluppare la patologia. Questi cittadini sono stati avviati a un approfondimento diagnostico per poter intervenire tempestivamente e prevenire l’insorgenza dell’ictus.

La presenza del Sindaco di Fiumicino all’iniziativa del Rotary Club

L’iniziativa ha riscosso un grande successo tra i cittadini, che hanno espresso grande soddisfazione per l’opportunità di poter effettuare uno screening gratuito e di ricevere informazioni utili sulla prevenzione dell’ictus. Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha commentato l’iniziativa sottolineando l’importanza di promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco – è quello di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a queste patologie e di promuovere stili di vita sani per ridurre l’incidenza di queste malattie”.

Le future iniziative del Rotary Club Fiumicino

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno già annunciato la volontà di ripeterla in futuro, magari coinvolgendo anche le diverse frazioni del Comune di Fiumicino. Oltretutto, l’associazione ha intenzione di portare avanti nelle prossime settimane importanti iniziative sociali.