Flavio Cobolli, chi è il tennista di Roma che ha vinto il suo primo incontro agli Australian Open

Alla scoperta del tennista romano Flavio Cobolli, fresco della vittoria al primo match all’Australian Open.

Flavio Cobolli è un tennista romano di 21 anni che ha recentemente vinto il suo primo match nel tabellone principale di un grande Slam agli Australian Open. Nato a Firenze nel 2002, si è trasferito a Roma all’età di un anno e considera la città come la sua casa.

Il tennista Flavio Cobolli: gli inizi nel tennis

Cobolli ha iniziato a giocare a tennis all’età di 3 anni, ma inizialmente preferiva il calcio. Tuttavia, quando ha dovuto fare una scelta definitiva, ha deciso che le emozioni che provava giocando a tennis erano più forti, e ha quindi dedicato la sua carriera al tennis a tempo pieno.

Prima di dedicarsi completamente al tennis nel 2016, Cobolli giocava a calcio nelle giovanili della Roma come terzino destro. Tuttavia, nonostante avesse il potenziale per una carriera nel calcio, ha scelto di seguire la sua passione per il tennis. È noto per la sua forte connessione con la Roma e l’amicizia con Edoardo Bove, centrocampista con cui è cresciuto nelle giovanili e che ora gioca sotto la guida di Mourinho.

Il tennista Flavio Cobolli: la vittoria agli Australian Open

La sua storia è stata recentemente raccontata nel libro “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”, che si concentra sul torneo giovanile giocato a Roma durante le festività natalizie.

La sua recente vittoria contro Jarry agli Australian Open dimostra la sua crescita nel tennis, e ora avanza al secondo turno, dove affronterà Kotov, numero 65 al mondo. In caso di qualificazione, potrebbe addirittura verificarsi un derby italiano al terzo turno con Arnaldi.

Il tennista Flavio Cobolli: l’ascesa tra i big del tennis

La sua ascesa è iniziata con successo nelle qualificazioni, battendo avversari senza perdere un set, dimostrando pazienza e determinazione. La sua vittoria rappresenta una piacevole prima volta, anche considerando che è entrato nel torneo attraverso le qualificazioni dopo essere rimasto fuori dal tabellone principale per un posto nel ranking.

Cobolli è un giocatore completo con un buon servizio e un gioco di volo potente. È anche un ottimo atleta con un buon fisico. Ha il potenziale per diventare un giocatore di grande successo, e la sua vittoria agli Australian Open è un passo importante nella sua carriera.

