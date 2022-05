Follia a Roma: prima aggredisce la compagna poi si scaglia contro gli agenti

Attimi di paura ieri sera per una giovane donna di 27 anni che è stata aggredita e ferita dal proprio compagno. Non pago, l’uomo — un cittadino bosniaco di 28 anni — ha provato a colpire gli agenti intervenuti, minacciandoli con una bottiglia rotta. L’aggressore è stato poi bloccato e arrestato dalla Polizia Locale nei pressi del campo rom di via Salviati.

La denuncia della donna e l’inseguimento

Dopo l’aggressione, la 27enne ferita e sotto shock è uscita di corsa dal campo, dirigendosi verso una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) che in quel momento era in servizio di vigilanza nell’area circostante.

Fornito aiuto immediato alla 27enne i caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno inseguito l’aggressore che dopo averli minacciati e provati a colpire con una bottiglia rotta e un oggetto di ferro ha tentato la fuga.

L’arresto

Sopraggiunta prontamente anche una pattuglia del GSSU, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto. Per lui è stato disposto il trasferimento in carcere ed ora è in attesa di processo.

Le condizioni della donna

La donna invece è stata accompagnata per le cure del caso presso il Policlinico Casilino, attivata inoltre la procedura del “Codice Rosso” a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.