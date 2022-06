Follia nella notte: ubriaco danneggia ambulanza a colpi di mazza da baseball

Non riusciva a contenere le proprie ire e ha pensato bene di riversale su un mezzo di soccorso del 118, violentemente colpito con una mazza da baseball. L’alcol ha fatto il resto. Siamo ad Ariccia e la segnalazione è arrivata direttamente dalla madre del malintenzionato che alla vista di una simile scena ha allertato le forze dell’ordine.

Danneggia ambulanza con mazza da baseball: i fatti

Come anticipato, i fatti sono avvenuti questa notte ad Ariccia e precisamente in via Rosa. Qui un’ambulanza del 118 è stata danneggiata da un cittadino romeno di 31 anni, che sotto l’effetto dell’alcol, l’ha ripetutamene colpito con una mazza da baseball.

La segnalazione

L’intervento era stato chiesto poco prima dalla mamma dell’uomo, una cittadina romena di 58 anni, convivente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Nemi in ausilio al personale sanitario.

La denuncia

Una volta calmato, l’uomo è stato identificato e successivamente trasportato presso il Noc di Ariccia. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.