Formia, arrestato un 50enne per spaccio e consumo di stupefacenti: tentava di imbarcarsi per Ponza

Ha tentato di darsi alla fuga, imbarcandosi su un traghetto per Ponza, ma è stato fermato dai carabinieri e arrestato per spaccio e consumo di stupefacenti. Ieri, 22 novembre, per un uomo di 50 anni originario di Roma sono scattati i controlli dei militari del N.O.R.M. CC della Compagnia di Formia.

I militari, all’esito degli accertamenti volti a contrastare lo specifico fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, classe ‘73, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90.

Tentava di imbarcarsi per Ponza: arrestato un 50enne per detenzione e spaccio di stupefacenti

Gli uomini dell’Arma, nell’ambito dei consueti controlli predisposti nei confronti dei passeggeri che si imbarcano dal porto di Formia in direzione delle isole pontine, hanno notato un uomo che allo loro vista si mostrava vistosamente agitato. Per questo motivo, l’atteggiamento ambiguo ha fatto protendere per un controllo più approfondito dei militari a suo carico.

L’intuito delle Forze dell’Ordine ha successivamente dato modo di scoprire che chi stava per salire a bordo del traghetto per Ponza teneva in realtà occultati all’interno del proprio zainetto 6 involucri di stupefacenti. Tra questi, un carico di cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi, che probabilmente sarebbero stati destinati ai consumatori dell’isola, con un profitto di alcune migliaia di euro. L’uomo, su disposizione dell’A.G. di Cassino, che ha operato in stretta sinergia con il personale Arma intervenuto, ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Cassino in attesa del suo interrogatorio.