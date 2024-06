Formia, controlli ai commercianti ambulanti in vista della Festa Patronale

Per la Festa Patronale di San Erasmo, la Polizia di Stato ha effettuato controlli verso i commercianti e gli ambulanti di Formia.

La Polizia di Stato ha effettuato un approfondito controllo delle attività commerciali di Formia. I minuziosi sopralluoghi si sono svolti durante la Festa Patronale di San Erasmo, svoltasi nella giornata del Primo Giugno. Gli agenti si sono interessati particolarmente al settore del commercio ambulante, con numerosi ambulanti che erano approdati sul lungomare pontino in vista della festività per aprire un proprio banco e vendere i propri prodotti.

Controlli sui commercianti ambulanti a Formia

I controlli sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, che per l’occasione ha visto anche la collaborazione della Polizia Locale di Formia. Molti commercianti erano giunti in città per la ricorrenza patronale, con gli agenti che hanno eseguito delle verifiche sul piano amministrativo. Solo nel Centro cittadino, gli agenti hanno compiuto una decina di sopralluoghi presso le attività commerciali locali, valutando se gli stessi negozi si trovassero in regola con la legge e soprattutto rispettassero le misure d’igiene dentro il locale.

I sopralluoghi verso le attività commerciali

Gli agenti hanno controllato soprattutto lo stato dei commercianti ambulanti, per vedere se avessero realmente le licenze per vendere i propri prodotti nel territorio di Formia nella giornata di San Erasmo. Per contrastare diversi episodi legati alle irregolarità amministrative, gli agenti hanno analizzato se le licenze fossero utilizzate in maniera corretta. Inoltre, ai singoli commercianti sono state richieste le autorizzazioni amministrative per svolgere attività commerciale nel Comune pontino.

Controllati gli spari d’artificio

Gli agenti sono stati chiamati anche a controllare i fuochi d’artificio, che sarebbero stati sparati nella serata del Primo Giugno per salutare il Santo Patrono del territorio. Il controllo è stato compiuto presso il Molo Foraneo, con un’ispezione volta a prevenire problemi o incidenti nel corso dello spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio non hanno mostrato nessun tipo di anomalia, risultando anche in regola con i permessi per svolgere i botti durante la serata di sabato.