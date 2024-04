Franco Di Mare: “Ho un tumore inguaribile. Mi resta poco da vivere”

Il calvario del giornalista è iniziato tre anni fa, con una fitta tra le scapole. Da lì la scoperta della malattia e le cure, che purtroppo, con questo tipo di tumore, non hanno grandi risultati.

Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il giornalista – ex inviato di guerra – ha raccontato la malattia che lo ha colpito e il trattamento ricevuto dalla ex dirigenza Rai.

Franco Di Mare ha un tumore incurabile

Franco Di Mare, giornalista e conduttore televisivo, ha annunciato a Che Tempo che Fa di essere gravemente malato. Il giornalista, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato per la prima volta del tumore che lo ha colpito, il mesotelioma. Questo tipo di tumore è molto aggressivo e colpisce le cellule delle membrane che rivestono gli organi interni. Di Mare ha dichiarato: “Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca”.

La causa della malattia potrebbe risalire ai tanti anni trascorsi dal giornalista a documentare guerre in giro per il mondo. Durante le sue missioni nei Balcani, tra proiettili all’uranio impoverito, ha involontariamente respirato infinite particelle di amianto rilasciate dalle esplosioni. Questo materiale, se inalato, può causare il mesotelioma, un tumore legato alla presenza di amianto nell’aria. Il periodo di incubazione può durare anche 30 anni, rendendo difficile individuare la causa esatta.

La malattia ha iniziato a manifestarsi tre anni fa, quando Di Mare ha avvertito una terribile fitta tra le scapole. Al posto del polmone destro, c’era il nulla. Nonostante la gravità della situazione, il giornalista non si arrende e continua a lottare, confidando nella ricerca e nella possibilità di rallentare la progressione del tumore.

L’attacco alla Rai

Quando il giornalista ha scoperto la malattia, ha chiesto ai vertici Rai di avere un resoconto sui posti in cui era stato, per poter fare una sorta di mappatura e ricostruire il percorso del tumore. Dall’altra parte però gli è stata chiusa la porta in faccia, come lui stesso ha raccontato a Fabio Fazio.

“Ho una malattia terminale, mi hanno ignorato: ripugnante” queste le parole del giornalista, per anni alla conduzione di Unomattina Estate, Unomattina e Frontiere.