Fratelli Bianchi, ancora a processo per maltrattamento e uccisione animali

Ancora guai per i Bianchi, e sempre per reati che hanno a che fare con la violenza: Marco Bianchi, già in carcere con l’accusa di aver ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte, e suo fratello, Gabriele sono stati denunciati dall’Enpa e citati in giudizio dalla procura di Velletri. Il motivo? Maltrattamento e uccisione animali.

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’assoluzione: “Testimoni ubriachi e non attendibili”

Fratelli Bianchi ancora nei guai per maltrattamento animali

Dovranno, dunque, presentarsi davanti al giudice in data 13 giugno prossimo, per rispondere di maltrattamento e uccisione di animali. I fratelli Bianchi, i loro volti, ormai, li conosciamo tutti. Parliamo dei due giovani che hanno massacrato di botte, uccidendolo, il 21enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in quella triste e drammatica notte del 6 settembre 2020. Per quel brutale assassinio, efferato, micidiale, ora i due si trovano in carcere, dove sconteranno la pena all’ergastolo. Ma la violenza pare abbia coinvolto anche altre vittime, esercitando la loro violenza anche nei confronti di poveri animali. Li hanno maltrattati, accanendosi, e alla fine li hanno uccisi, immortalando le terribili azioni anche con video e foto.

Denunciati dall’Enpa

“La Procura nella citazione a giudizio dei due imputati ha riconosciuto la crudeltà con cui hanno cagionato la morte della pecora e dell’uccello – ha dichiarato Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa – È molto importante e per questo con il nostro ufficio legale denunciamo sempre, non solo perché è giusto che costoro paghino anche per questi orribili reati ma anche perché ancora una volta emerge una realtà che l’Enpa solleva da sempre in tutti i fori e di cui si parla ancora troppo poco: coloro che torturano e uccidono gli animali sono le stesse persone che poi si scagliano con violenza sugli esseri umani. È ora che venga riconosciuta la pericolosità sociale delle persone che maltrattano e uccidono gli animali”.

Le accuse e i maltrattamenti

Gli episodi a cui si fa riferimento, risalirebbero al 2017 e al 2019, quando i due fratelli – insieme al padre e altri due soggetti – avrebbero maltrattato ed ucciso alcuni animali, a fucilate, nelle campagne di Artena. Si tratterebbe, nello specifico, di un volatile e di una pecora.