Frosinone, addio a Sara Palmiero

Una domenica, il giorno 8 gennaio 2023, triste a Frosinone: si è diffusa la notizia della dipartita terrena di Sara Palmiero;;conosciuta per la sua attività di arbitro di Calcio.

Il comunicato A.I.A. di Frosinone

«Ieri è scomparsa una nostra ex associata,Sara Palmiero, di anni 47.

Lei fu la prima donna della nostra sezione ad esordire nella categoria promozione nel maggio del 2001.

Associata dal 20/04/1991 al 16/03/2012.

Condoglianze a tutta la sua famiglia dal Presidente Paolo Iaboni e da tutta la Sezione AIA di Frosinone.

Si rimane arbitri per sempre!».

Cordoglio ed emozione

In un lampo – come accade in questi tristissimi eventi – i social sono diventati megafono della notizia che, da quanto si legge, ha genato tristezza e dispiacere in moltissime persone (sportivi e non).

Alcuni pensieri di amici e conoscenti

«Mentre stavamo lavorando ci è arrivata la bruttissima notizia relativa alla scomparsa di Sara Palmiero.

Fino al 3 gennaio era venuta a farsi la piega; oggi, invece, è salita in cielo.

Una vera e propria pugnalata al cuore: ci dispiace moltissimo.

Eri veramente una persona fantastica. Non ci sono parole R.I.P.»;

«Ciao Sara Palmiero.

Non ti dimenticherò…

R. I. P Angelo».