Furto di motorino a Tor Bella Monaca: la disperazione del signor Manuel per la moto regalata dal padre

Furto di motorino nel quartiere di Tor Bella Monaca nel VI Municipio di Roma: il proprietario lancia un appello Facebook per riaverlo.

Risveglio amaro per il signor Manuel, residente a Tor Bella Monaca e vittima di un furto ai propri danni. Il cittadino, come scritto sul gruppo “Quartiere Tor Bella Monaca”, ha visto sparire il proprio motorino nella giornata di ieri, mercoledì 10 gennaio 2024. La vicenda legata alla sparizione del mezzo, come sappiamo, non è un fatto nuovo all’interno di questo quartiere nel VI Municipio di Roma.

Furto di motorino a Tor Bella Monaca: la spiacevole vicenda

La vicenda ha scosso molto il signor Manuel, specialmente per il valore affettivo che riponeva in quella motocicletta sottratta. Infatti, lo scooter è stato sottratto mentre era posteggiato su via di Torrenova. A muoversi sulla sottrazione ignoti, probabilmente legati a un giro del mercato nero legati ai pezzi dei ciclomotori tra Roma Est e i Castelli Romani.

Furto di motorino a Tor Bella Monaca: il legame affettivo verso il mezzo rubato

A quella motocicletta il proprietario è molto legato, risultando uno degli ultimi regali fatti dal proprio padre prima di morire. Ecco perchè ha provato anche la pista di Facebook per denunciare l’episodio, nella speranza di trovare il ciclomotore e magari tornarlo a utilizzare per le strade di Roma. I ladri, nella loro azione criminale, si sono impadroniti di un Piaggio Beverly S di colore nero.

Furto di motorino a Tor Bella Monaca: l’appello su Facebook

I residenti hanno provato a confortare il signor Manuel su Facebook, evidenziando però anche come la sicurezza continua a latitare all’interno di Tor Bella Monaca per i tanti problemi anche evidenziati dalle testate giornalistiche. Molti hanno portato piena solidarietà al proprietario, dicendo però come l’azione dei ladri di motorini non è una novità nella zona.

Furto di motorino a Tor Bella Monaca: un fenomeno sempre più presente in VI Municipio

Nel concreto, è una vicenda che ha già toccato da vicino decine di residenti, che dalla sera alla mattina hanno visto sparire la propria “due ruote” da sotto la finestra di casa e, in troppi casi, l’hanno ritrovata smontata nella zona di Rocca Cencia o in qualche discarica abusiva della Capitale. Un fenomeno che gli stessi residenti non vorrebbero più vivere.