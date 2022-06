Roma, ragazzo di 19 anni saccheggia le auto sul Lungotevere e poi fugge via: arrestato

Una scena quasi da film. Ieri un ragazzo di 19 anni ha deciso di uscire sul Lungotevere della Vittoria, non per fare una passeggiata e passare un Giovedì sera tranquillo, bensì per distruggere le auto parcheggiate e saccheggiarle. Ha iniziato danneggiando alcuni deflettori di qualche auto in sosta, poi ha aperto le auto rubando due valigie all’interno. Non si è accorto però che non molto lontano da lui c’era un Carabiniere fuori servizio.

La vicenda e la fuga

Il ragazzo del campo rom La Monachina, è stato avvistato da un agente fuori servizi che ha chiesto l’intervento immediato di una pattuglia. I carabinieri sono arrivati dopo poco e, al loro arrivo, il ladro è salito sulla sua auto con le valigie appena rubate. Probabilmente sotto choc e non lucido ha perso il controllo della macchina sgommando e sfrecciando per tutta viale Angelico.

L’arresto

L’inseguimento però non è durato molto. Il ragazzo si è scontrato con le auto parcheggiate su viale Angelico. Ha cercato inutilmente di fuggire via a piedi ma i Carabinieri della compagnia Trionfale e i colleghi del Nucleo Radiomobile l’hanno prontamente arrestato. Il giovane è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente le valigie rubate sono state riconsegnante ai legittimi proprietari.