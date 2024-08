Gare clandestine a Ostia, le corse di auto e moto tra l’Idroscalo e Repubbliche Marinare

Corse clandestine a Ostia, aumentano le segnalazioni dei residenti: macchine e moto sfreccerebbero tra Repubbliche Marinare e l’Idroscalo

Non è Need For Speed o le riprese di Fast & Furious a Ostia, ma una concreta attività illogica dove qualcuno potrebbe rimetterci la vita. Si tratta delle corse clandestine, che già in passato avevano toccato la zona del X Municipio. Dopo l’esperienza tra Dragoncello e Acilia, ora i pirati della strada avrebbero deciso di disegnare un nuovo tracciato per le loro gare “estive”: gli eventi in piena notte prenderebbero piede tra il quadrante di Ponente e l’Idroscalo.

Le gare clandestine sulle strade di Ostia: la testimonianza

Il fatto si starebbe ripetendo da diverse notti, coi pirati della strada che organizzerebbero delle gare clandestine tra i quadranti di Ostia Ponente e l’area dell’Idroscalo. Le gare si svolgerebbero da dopo la mezzanotte, con automobili e moto che sfrecciano senza regole nella parte nord del litorale lidense. Secondo i testimoni, i veicoli sfreccerebbero ad altissima velocità e con sorpassi azzardati fino all’alba inoltrata.

Il presunto circuito lidense per le corse illegali

Con l’aiuto di Google Maps, siamo riusciti a ricostruire virtualmente il possibile circuito utilizzato dai pirati nel pieno della notte. Sorpassi e alta velocità nel pieno della cittadina lidense, in vie trafficate anche nelle ore notturne e dove diventa più semplice mettere in piedi uno spaventoso incidente. In quello che sembrerebbe una pista di circa 3 km, i soggetti sfreccerebbero a bordo di auto e moto da via delle Azzorre. Ad alta velocità, e ignorando il semaforo dei centri commerciali, supererebbero la rotonda e imboccherebbero via dell’Idroscalo.

Qui nuovamente correrebbero sul rettilineo, in direzione dello Skatepark. Arrivati a viale delle Repubbliche Marinare, coprirebbero il perimetro del Parco Simone Renoglio e poi sfreccerebbero su via Aristide Carabelli, ultima strada per tornare al virtuale punto di partenza: via delle Azzorre. Una situazione che, proprio in questi giorni, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale a Ostia Ponente.