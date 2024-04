Genitore aggredisce verbalmente un’insegnante: la docente si sente male e finisce all’ospedale

La professoressa è stata aggredita per aver messo impreparata alla figlia, che non si è fatta interrogare. Dopo l’aggressione, la docente ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento del 118.

Un’aggressione verbale, culminata con l’arrivo dell’ambulanza, quella registrata nei giorni scorsi in un liceo di Ariano Irpino, provincia di Avellino. Un genitore ha aggredito verbalmente un’insegnate, “rea” di aver messo un impreparato alla figlia, che non ha voluto farsi interrogare.

A quel punto il genitore si è presentato a scuola e ha preteso che la docente uscisse. In portineria, ha iniziato ad aggredirla verbalmente senza darle neppure il tempo di rispondergli. La docente ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento del 118, che l’ha trasferita all’ospedale Frangipane.

In ospedale sono giunti anche i carabinieri per raccogliere la sua testimonianza sui fatti accaduti. Il genitore avrebbe contestato alla docente di non aver messo impreparata anche a un’altra compagna di classe della figlia, che invece era assente durante la sua ora. Sull’episodio, il corpo docente sta valutando l’opportunità di redigere un documento da sottoscrivere, quale denuncia per questo e altri simili episodi.