Le accuse di violenza sessuale sono state presentate da due donne. Le due presunte vittime hanno riferito di aver subito violenza sul set di due film, nel 2014 e nel 2021.

L’attore è stato convocato dalla polizia e rischia di essere posto in stato di fermo.

Gérard Depardieu a rischio arresto

Il celebre attore francese Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina, lunedì 29 aprile, in commissariato a Parigi, in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali mosse nei suoi confronti da due donne. La notizia è stata riportata dall’emittente BFM-TV. Attualmente, Depardieu si trova in una stazione di polizia della capitale francese per essere interrogato sui due casi che lo riguardano.

Le presunte vittime hanno denunciato di aver subito delle molestie da parte dell’attore sul set di due film: nel 2014, durante le riprese del cortometraggio Magicien et les Siamois di Jean-Pierre Mocky, e nel 2021, durante le riprese del film Les Volets vertes di Jean Becker.

Nel caso del 2014, la violenza sarebbe avvenuta a casa dell’attore pochi giorni prima dell’inizio delle riprese del film. Depardieu avrebbe fatto commenti osceni all’assistente 24enne e poi le avrebbe toccato le parti intime. Questo comportamento si sarebbe ripetuto anche sul set, accompagnato da esplicite proposte sessuali.

L’accusa di violenza a una decoratrice di 53 anni

Nel secondo caso, la presunta vittima, una decoratrice di 53 anni, ha raccontato di essere stata bloccata da Depardieu, che l’avrebbe poi toccata in modo inappropriato. La donna ha anche affermato di aver ricevuto proposte sessuali indecenti, prima che una persona della troupe intervenisse. La produzione cinematografica avrebbe obbligato Depardieu a scusarsi, ma la vicenda non si sarebbe conclusa con le scuse dell’attore, anche perché – sempre secondo quanto riferito dalla presunta vittima – l’attore le avrebbe telefonato, insultandola.

Depardieu, che ha 75 anni, verrà interrogato riguardo a questi due casi nel corso delle prossime ore.