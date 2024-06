Giardino di Roma, completato lo sfalcio delle aree in adozione

Sfalciata l’erba alta dalle aree in affidamento nel quartiere di Giardino di Roma: ecco gli spazi curati dai volontari

E’ avvenuto lo sfalcio delle aree verdi in adozione nel quartiere di Giardino di Roma, nel X Municipio capitolino. I volontari hanno operato all’interno delle zone in affidamento di questo quadrante cittadino, che peraltro sono anche i settori locali più vissuti dalla cittadinanza per la presenza di negozi, importanti arterie della viabilità locale e soprattutto i condomini con alta densità di abitanti.

Sfalciate le aree in adozione di Giardino di Roma: i lavori

I lavori sono stati eseguiti dall’Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma APS, che ormai da diversi anni opera all’interno del quartiere grazie al lavoro del signor Aldo Vassalluzzo e gli altri residenti della zona. Gli sfalci sono avvenuti tra via Domenico Modugno e via Mario Carotenuto, dove i volontari hanno tagliato l’erba – in vista della stagione estiva e il rischio incendi – nella zona dei polloni e il parco. E’ stata interessata dai lavori anche l’area attrezzata di via Paolo Stoppa, con la manutenzione che ha toccato l’area di fronte all’Ufficio Postale. Stessa identica situazione nel lavoro di decoro messo in atto da via Massimo Troisi, fino ad arrivare alla rotonda di via Domenico Modugno.

Bonificato il parco dedicato a Mia Martini

L’associazione della Tutela del Verde, già ampiamente conosciuta nel quartiere, ha effettuato la bonifica del parco dedicato alla memoria della cantautrice Mia Martini. I lavori sono stati eseguiti per un importante evento che ha preso piede a Giardino di Roma, che nella giornata di ieri ha visto svolgersi “L’Estate in Festa”. Restituendo l’aria verde alla fruibilità della cittadinanza locale, nello stesso punto sono state organizzate delle attività gratuite e dei laboratori sul riciclo creativo dei rifiuti. Un evento che, all’interno della zona, è stato nuovamente molto apprezzato dalla cittadinanza locale.