Giornata mondiale del cane: come mai si festeggia oggi, 26 agosto

Tempo di festeggiare i nostri quattro zampe, con la giornata mondiale del cane. Qui, tutti i padroni del mondo festeggiano i propri pelosetti, omaggiandoli con fotografie, tante coccole e soprattutto una dose extra di croccantini. Dopotutto i nostri cani si rivelano i migliori amici dell’uomo, proprio perchè ci regalano amore incondizionato in ogni momento della loro vita, vissuta per renderci felici.

La giornata mondiale del cane in Italia

Era necessario creare una giornata da dedicare ai nostri cani, anche per rispondere ai maltrattamenti contro questi splendidi e fedelissimi animali. Nonostante gli allarmanti dati sugli abbandoni di cani in Italia, il nostro Paese è quello più “Pet Friedly” al mondo. I nostri cittadini, infatti, sono campioni di adozioni, portando dentro le proprie case tantissimi amici a quattro zampe.

I numeri sulle adozioni in Italia

Al momento, nel nostro Paese siamo campione di adozioni dei cani. Secondo le stime delle associazioni attive sulla gestione dei pelosetti, sono almeno 8,8 milioni gli italiani che decidono di adottare un cane. Le motivazioni sono tante: porta la felicità in casa, aiuta a curare i problemi di depressione, ha un ottimo rapporto con i bambini piccoli, riempie le vite delle persone che lo prendono in casa.

Superate le adozioni del 2020

Forse il Covid-19 aveva un po’ bloccato il sistema delle adozioni canine in Italia, come peraltro era successo anche con altre dimensioni all’interno dell’Italia. Ma la voglia di accogliere un cane in casa, e quindi donargli una famiglia, ha superato anche gli ostacoli della violenta pandemia. Le adozioni di cani, omaggiate in questa particolare giornata, raggiungono quasi i 9 milioni, staccando i numeri del 2020, dove tali fenomeni si stimavano solo a 7 milioni di casi.

In Italia c’è voglia di vedere un cane in casa, di viverlo e renderlo felice. C’è voglia di farlo crescere coi nostri figli, ma soprattutto rendergli speciale e meravigliosa la sua vita.