Giovani al Centro: un nuovo murales per la Città di Pomezia in piazza S. Benedetto da Norcia

Il progetto ha previsto la partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole superiori del territorio che sono stati coinvolti sia per la parte realizzativa dei murales che per la loro promozione. In merito alla prima, è stato costituito un gruppo di 20 ragazzi (5 per scuola superiore) che, sotto la guida degli street artists e la supervisione di docenti/tutor, hanno contribuito alla realizzazione delle opere. Parimenti, nell’ambito della comunicazione, è stato costituito un gruppo di 8 ragazzi (2 per scuola) che, sotto la supervisione dei docenti/tutor, hanno ideato il concept del piano di comunicazione e realizzato il materiale video-fotografico per la messa in rete di post e filmati sui social media e la realizzazione del materiale grafico offline.

Le parole del sindaco