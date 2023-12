Giovanni Ferrero mantiene il primato tra gli italiani più ricchi secondo Forbes nel 2023

Nel panorama economico italiano, Giovanni Ferrero si conferma al vertice della classifica degli italiani più ricchi anche nel 2023, secondo la recente pubblicazione di Forbes. L’imprenditore, erede di Michele Ferrero, chiude l’anno con un patrimonio impressionante di 39,1 miliardi di dollari, equivalente a 35,8 miliardi di euro, superando di oltre tre volte il secondo classificato, Giorgio Armani, il cui patrimonio è stimato a 12,9 miliardi di dollari.

Giovanni Ferrero si riconferma come l’uomo più ricco d’Italia per Forbes

Una novità nella classifica di quest’anno è la presenza di Piero Ferrari, figlio di Enzo Ferrari, che si posiziona al terzo posto con un patrimonio di 7,6 miliardi di dollari. Questo piazzamento completa il podio dei magnati italiani più ricchi, dimostrando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La classifica rileva un notevole aumento nelle fortune dei primi tre classificati rispetto all’anno precedente. Giovanni Ferrero, in particolare, ha visto un incremento di 4,5 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo anno. Tale tendenza positiva è riscontrabile anche negli altri miliardari italiani, che nel complesso sono diventati 70, registrando un aumento di 20 unità rispetto all’anno precedente, sei in più rispetto ad aprile e uno in più rispetto a luglio.

La situazione economia degli italiani alla fine del 2023

Complessivamente, i patrimoni dei miliardari italiani ammontano a 230,1 miliardi di dollari, evidenziando un incremento di quasi 70 miliardi rispetto alla fine del 2022. Tuttavia, questa cifra rappresenta una diminuzione di tre miliardi rispetto alla lista di luglio. Il settore economico italiano sembra dunque prosperare, con un numero crescente di individui che raggiungono lo status di miliardario. La diversificazione delle fonti di ricchezza e l’espansione degli affari sembrano essere i fattori chiave dietro questo notevole aumento nel patrimonio complessivo dei più facoltosi del paese. Resta da vedere come evolverà la situazione nel prossimo anno e se nuovi volti entreranno a far parte di questa esclusiva lista di miliardari italiani.