Giovanni torna a Ostia, ha ripreso a pulire il sovrappasso pedonale di Lido Centro

Ostia dovrebbe dedicare una statua alla figura di Giovanni. Impegno civico, ma soprattutto la voglia di rendersi utile alla comunità cittadina che lo ha accolto a braccia aperte. Da qualche giorno, questo signore residente a Campo Ascolano, è tornato a lavorare sul decoro del sovrappasso pedonale di Lido Centro. Qualche mese fa, lo stesso uomo si era distinto per aver riverniciato e tolto la ruggine dalla stessa struttura urbanistica.

L’impegno di Giovanni per il ponte pedonale di Lido Centro

Dopo averlo riverniciato nei mesi scorsi, il signore di origine rumena ha deciso di impegnarsi per riportare il decoro sulla struttura pedonale. In uno dei punti più degradati del quadrante di Lido Centro, si è armato di sacchi e sana pazienza per ripulire tutto lo spazio. Tanta fatica e sudore in queste giornate dove il caldo si è fatto risentire, che però lo ripagano di un’immensa moneta: il grazie delle persone e soprattutto la felicità dei cittadini che camminano, finalmente, in un posto pulito.

L’operazione di pulizia sul sovrappasso pedonale

Il lavoro da fare è tanto, specialmente quando il lavoro viene effettuato come impegno civico di un semplice cittadino. Eppure, Giovanni non si è tirato indietro davanti l’ennesima sfida con questa struttura urbana protagonista. In una giornata, avrà raccolto almeno un centinaio di bottiglie di birra sparse su tutto il sovrappasso. Come se non bastasse, in una busta portati via anche rifiuti in plastico, chiaro segno del bivacco in questo spazio a tutte le ore del giorno.

L’impegno civico contro il degrado di Lido Centro

Giovanni, come altre associazioni locali, provano il possibile per contenere il degrado presente a Lido Centro. Un lavoro effettuato anche nel tentativo di regalare il sorriso alla cittadinanza, da tempo piegata all’incuria e all’abbandono presente nella “porta di Ostia su Roma”. Un gesto, quello del signore di Campo Ascolano, che rende meno amara la vita in questo quartiere lidense.

Foto: Vincenzo Marinangeli