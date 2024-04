Gita da incubo per tre scolaresche: 52 ricoverati per disturbi gastrointestinali

Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono giunte intorno alle 2 di notte di venerdì 5 aprile. Le tre scolaresche coinvolte sono due italiane e una di nazionalità serba.

La Asl ha fatto sapere che sono tutti in buone condizioni, ma restano sotto osservazione.

Una gita che di certo non dimenticheranno facilmente. Tre scolaresche sono state ricoverate mentre erano in gita a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Gli intossicati, che hanno accusato disturbi gastrointestinali, sono 52, tra minori e docenti. Tutti alloggiavano in uno stesso albergo di Montecatini.

Le tre scolaresche coinvolte sono due italiane, una di Viterbo e una di Fermo, e una terza di nazionalità serba. Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono giunte intorno alle 2 di notte di venerdì, 5 aprile. I primi a essere soccorsi sono stati alcuni ragazzi delle due scolaresche italiane, un dipendente dell’albergo e una professoressa: inizialmente, sono state 19 le persone che sono state trasferite all’ospedale di Pescia e a quello di Pistoia.

Intanto è partita l’inchiesta epidemiologica per accertare le cause dell’intossicazione alimentare che hanno causato il malessere dei 52 intossicati. Le tre scolaresche avevano tutte cenato nell’albergo di Montecatini: il menù consisteva in pastasciutta con la panna, un secondo di carne e un dolce.