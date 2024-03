Gite fuori porta a Pasquetta 2024: dove andare, tutte le idee

Per la tradizione romana, anche la Pasquetta 2024 sarà il momento migliore per fare delle gite fuori porta: ecco dove andare.

Come abbiamo scritto in precedenti articoli, anche la Pasquetta 2024 sarà il giorno delle “gite fuori porta” per tantissimi romani. Indipendentemente dall’età, diventa la giornata ideale per per prendere la macchina e magari visitare un bel posto nella provincia di Roma. Magari condendo tutto con un bel pic-nic nelle aree boschive del nostro territorio, in appuntamenti che possiamo passare all’aria fresca con i nostri familiari o le nostre comitive.

Le gite fuori porta per Pasquetta 2024

Chitarra in macchina, magari qualche panino casareccio coi salumi e i formaggi, poi si può partire per una bella gita fuori porta. Tra una frittata tipica di questo periodo e magari qualche bottiglia di birra, tutto è pronto per passare una giornata speciale con le persone che ci stanno più a cuore. A patto che il tempo sia clemente e soleggiato, ora vi diamo qualche idea carina per passare la vostra Pasquetta in un posto bellissimo e dove si può respirare l’aria della cultura e della natura.

Una gita fuori porta per Pasquetta 2024: dove posso andare

Se cerchiamo storia e natura che si fondono insieme, la prima meta che consigliamo è il Parco dei Mostri di Bomarzo. Questo è un giardino rinascimentale conosciuto in tutto il mondo, famoso per le sculture al suo interno che rappresentano animali, divinità, mostri e figure mitologiche. Questa immensa area naturale, come spiegano i libri di storia, fu fortemente voluta dal principe Pier Francesco Orsini intorno al XVI secolo.

Altra meta che potrebbe fare al caso nostro, sempre nella provincia di Viterbo, è la località di Civita di Bagnoregio. Si tratta di un antico borgo medievale arroccato su una rupe di tufo, che si collega all’esterno della cittadina solo attraverso un ponte pedonale sospeso nel vuoto. Per questa particolare caratteristica, e l’erosione rocciosa che la contraddistingue, viene conosciuta nei libri di geografia come la “città che muore”.

Tra le località da visitare assolutamente, senza poi allontanarsi eccessivamente da Roma, c’è sicuramente Tivoli. Qui avete la possibilità di visitare una splendida cittadina, impreziosita poi da due aree artistiche e storiche che ci riportano ai fasti della storia romana (antica e non): Villa d’Este e Villa Adriana. Entrambi questi spazi, per la loro maestosità e bellezza, sono stati riconosciuti come patrimonio UNESCO e meritano di essere visti almeno una volta nella vita dai turisti.

Se invece vogliamo fare un bel pic-nic con una vista mozzafiato, con le nostre macchine rechiamoci a Castel Gandolfo e affacciamoci sullo spettacolare Lago di Albano. La cittadina, storica residenza papale, affaccia proprio sul bellissimo lago laziale, in una realtà dove monumenti e chiese storiche si fondono con paesaggi mozzafiato. Il luogo perfetto per passare una giornata di relax e soprattutto scattare delle foto bellissime da inserire poi su Instagram.