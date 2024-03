Gite fuori porta a Roma e nel Lazio a Pasquetta 2024: ecco dove andare e quali sono i borghi da visitare

Una gita fuori porta da fare nella provincia di Roma e in giro per il Lazio: ecco quali borghi medievali visitare per Pasquetta 2024.

Arriva la Pasquetta 2024, con le comitive di amici e le famiglie che opteranno per una gita fuori porta tra le più belle località della provincia di Roma e del Lazio. Tra le mete che le persone potrebbero visitare, come spesso capita peraltro nel periodo pasquale, ci sono proprio gli storici borghi medievali presenti sul territorio laziale, che ogni anno si riconfermano delle località dalla grande forza storica, artistica, oltre poi ad accogliere gli amanti della buona cucina nostrana.

Una gita fuori porta per Pasquetta 2024: quali borghi vedere nel Lazio

Zaino in spalle e prepariamoci a visitare un bel borgo storico, magari creando le condizioni per passare una giornata all’insegna della cultura e soprattutto del relax. Senza allontanarsi eccessivamente da Roma, sono molteplici i posti dove possiamo visitare un bel borgo medievale, scattarci tante foto con gli amici, organizzare delle avvincenti passeggiate tra ruderi e natura, ma soprattutto sedersi alla tavola di un buonissimo ristorante per assaggiare le delizie della cucina laziale.

Dove andare a Pasquetta 2024: il nostro consiglio

Una meta troppo spesso poco conosciuta dai turisti che vengono nel Lazio è Castel di Tora, località nella provincia di Rieti e che affaccia sul lago del Turano. Chi viene qui, può star tranquillo di trovarsi davanti agli occhi uno dei migliori borghi d’Italia. Un Centro Storico dove s’innalza un castello medievale, con la struttura che vi permette di osservare un panorama unico con vista lago e monti circostanti questa località. Tra le attività che vi consigliamo, quella di un pic-nic pasquale sulle rive del lago.

Pasquetta 2024 nel territorio della Tuscia

Quando parliamo di borghi medievali da visitare nel Lazio, non possiamo dimenticarci di Calcata. Località presente nella provincia di Viterbo, è una zona arroccata su uno sperone di tufo e fondata in epoca etrusca (abbiamo scritto della cittadina nelle scorse settimane su questo giornale). Qui possiamo osservare le caratteristiche case in pietra, stradine tortuose e le botteghe di artigiani o artisti che si sono trasferiti in questo luogo. Per Pasquetta, vi consigliamo di visitare il santuario del Santo Preziosissimo Sangue, ovvero dove la leggenda narra sia tenuto il sangue di Gesù Cristo.

Una Pasquetta alle porte di Roma

Se non vogliamo allontanarci eccessivamente da Roma, la meta ideale risulta il Lago di Bracciano. Il borgo medievale si estende proprio su questo specchio d’acqua, che risulta tra i laghi più affascinanti e puliti d’Europa. Qui la visita d’obbligo è al castello Orsini-Odescalchi, dove sono tenute in ottimo stato antiche fortezze di epoca medievale. Consigliamo di dedicare la vostra visita qui a un’esperienza unica: la passeggiata sul lungolago e il giro in barca del Lago di Bracciano.