Giubileo, il Campidoglio arruola 750 vigili urbani: ecco da quando saranno operativi

Nuovi 750 agenti per il Giubileo di Roma: ecco le mosse del Campidoglio per preparare la Polizia Locale all’Anno Santo.

I nuovi vigili urbani hanno iniziato la formazione per essere operativi durante il periodo del Giubileo a Roma. Al momento si tratta di 750 agenti, che in queste ore hanno firmato il contratto con l’ente comunale e iniziato i corsi per formarsi al lavoro sulle strade capitoline. Un rinforzo gradito per la Polizia Locale della Città Eterna, che però nel concreto non va a risolvere i problemi legati al sottorganico.

Nuovi vigili urbani per il Giubileo di Roma: il commento del Campidoglio

Secondo gli iter valutati dal Comune di Roma, i nuovi vigili hanno finito in questi giorni le visite mediche per approdare al lavoro sulle strade capitoline. Con i controlli medici finiti nell’ultima settimana di aprile 2024, dallo scorso lunedì i vincitori del concorso hanno iniziato la formazione presso l’accademia. In queste ore, inoltre, è avvenuto il battesimo dei nuovi vigili urbani capitolini, con la cerimonia ufficiale al comando di via della Consolazione.

Il percorso dei vigili urbani verso il Giubileo

Finita l’esperienza presso la Scuola di Formazione della Polizia Locale, che si concluderà a luglio 2024, i nuovi vigili verranno inviati presso i vari gruppi operativi nella Capitale. Al momento, come sottolinea l’assessore Andrea Catarci su Il Messaggero, gli agenti operativi saranno 750 sugli 800 programmati. Si cercherà di recuperare gli ultimi cinquanta agenti predisponendo gli strumenti per far scorrere la graduatoria, come già chiesto dalle associazioni delle persone che hanno effettuato il concorso e i sindacati interni ai vigili urbani.

Giubileo, le criticità della Polizia Locale di Roma secondo i sindacati

New entry nel corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, che comunque si trova sottorganico in vista del Giubileo. I sindacati segnalano una carenza di almeno 3 mila unità, in un numero pesantissimo per vigilare adeguatamente tutta la Città Eterna. Le realtà sindacali chiedono l’assunzione di almeno 1.900 unità, magari partendo dallo scorrimento dell’ultima graduatoria che ha individuato 2.500 idonei nell’ultimo concorso. Si attende la scrittura di una deroga dal Governo di Giorgia Meloni e Roma Capitale per tale manovra amministrativa.