Giubileo Roma, firmato protocollo per lavori socialmente utili ai detenuti: puliranno le strade

Accordo in vista del Giubileo di Roma: detenuti puliranno la Città Eterna con i lavori socialmente utili sotto l’Anno Santo

Roma si prepara al Giubileo. Dopo i lavori che stanno rivoluzionando la mobilità e l’urbanistica di numerosi quartieri della Città Eterna, nella Capitale si sta organizzando anche tutto il comparto legato all’erogazione dei servizi. Tra i nodi sciolti in queste ore dal sindaco Roberto Gualtieri, c’è quello legato alla pulizia delle strade: se AMA non basta per garantire un servizio durante l’Anno Santo, un protocollo da fine Dicembre 2024 permetterà ai detenuti di entrare in azione con i lavori socialmente utili.

Detenuti puliranno le strade durante il periodo del Giubileo a Roma

Come riporta Il Messaggero, la scelta di affidare i lavori di decoro sulle strade capitoline arriva alla fine di un accordo tra quattro parti in gioco: la Presidenza del Consiglio, il Comune di Roma Capitale, il Ministero di Giustizia e la Santa Sede. Un metodo che permetterà agli attuali detenuti di svolgere dei servizi utili alla Città Eterna, in quella che si può già definire una pena rieducativa per tutte quelle persone che verranno inserite nel progetto per il decoro del territorio capitolino durante l’Anno giubilare.

Le mansioni che verranno affidate ai detenuti nella Città Eterna

Dietro il servizio offerto alla città di Roma durante il Giubileo, c’è un piano di volontariato che porterà i detenuti verso un graduale reintegro sociale, anche in vista della loro fine della pena. Il tavolo che ha siglato il protocollo attorno al loro lavoro, ha permesso anche di vedere in quali ambiti andranno a intervenire queste persone. I detenuti infatti lavoreranno all’interno delle ville e i parchi, aree che non sono più sotto la gestione di AMA e che al momento si vedevano scoperte in vista dell’Anno Santo per chi dovesse tenerle in ordine. Inoltre, i loro contributi potrebbero arrivare anche in altre aree di lavoro: potrebbero essere chiamati ad assistere i pellegrini durante il periodo di visita nella Capitale, guidando visite a biblioteche o musei.