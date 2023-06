Giugno e luglio 2023 a Magicland: tutti gli eventi in programma 

Tempo di Estate 2023, con bambini, ragazzi e famiglie che sicuramente si precipiteranno a Magicland per passare le loro giornate. Per i mesi di giugno e luglio, il parco dei divertimenti di Valmontone (in provincia di Roma) ha fatto uscire il proprio programma di eventi. Attività che quest’anno saranno adatte a grandi e piccini, pronti a divertirsi all’interno del parco giochi più famoso del Centro Italia.

Il programma di Magicland per quest’estate

MagicLand, il Parco Divertimenti più grande del Centro Sud Italia, è pronto per annunciare tutte le sorprese che ha preparato per i suoi visitatori per i prossimi mesi, un modo per passare l’Estate in compagnia del meglio dell’intrattenimento. Attrazioni, aree tematiche, ristoranti e i migliori nomi in circolazione, tra DJ, Creator e idoli dei più piccoli.

Gli eventi di Giugno 2023

Si inizia il 2 giugno con la presenza nel Parco di Lucilla, fatina del Sole che incanta i bambini con le sue canzoni e i suoi balli… “Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini!”, questa la frase che vi introduce al suo canale che vanta più di 300 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni. Sabato 17 giugno, invece, non perdete il Robot DJ set durante l’esclusiva Robot Night, una serata elettro-pop e dance-pop per divertirsi e ballare come umanoidi a tutto volume, fino a mezzanotte.

Gli eventi di Luglio 2023

Il 1° luglio, solo a MagicLand, è il momento perfetto per urlare Hello Summer tutti insieme durante la Festa di inizio Estate. L’8 dello stesso mese, in compagnia di Chiara Verzella, presso il Parco più grande del Centro Sud Italia si celebrerà un’indimenticabile Notte Rosa. La creator è nota al pubblico (più di 1,8 milioni di follower solo su TikTok) per la sua passione per la danza, che l’ha portata a ballare con artisti del calibro di Jason Derulo e Maryna. Con i suoi fan condivide ogni giorno la sua vita e il suo amore per la recitazione e per i viaggi.

L’“Alberto Sordi Family Award”, il prestigioso riconoscimento che ogni anno, dal 2017, viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dell’informazione, della cultura e dell’imprenditoria che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso, verrà presentato presso il Gran Teatro Alberto Sordi il 14 luglio. Il premio è stato ideato e presentato dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi.

Da metà Luglio

A metà mese, il 15 e il 16, MagicLand ospiterà ancora una volta MagicFire, il campionato internazionale di fuochi d’artificio, tra luci, esplosioni e la più totale sicurezza per due serate da passare con gli occhi al cielo e la bocca spalancata dalla meraviglia. Mashville, ovvero JrStit, Replica, Tio e Sounder, il noto gruppo di famosi e giovani DJ conosciuto a livello nazionale per i propri mashup, tra successi del passato e hit del presente, faranno sfoggio del loro talento presso il Parco il 22 luglio.